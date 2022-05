Geschreven door Idse Geurts 12 mei 2022 om 08:05

Ajax is woensdagavond voor de 36e keer in de clubhistorie kampioen van de Eredivisie geworden. De Amsterdammers wisten in de Johan Cruijff ArenA met 5-0(!) te winnen van sc Heerenveen. Hierdoor is Ajax op puntenaantal dus niet meer te achterhalen voor PSV.

Al met al is het een erg bijzondere titel geworden voor Ajax. In de eerste seizoenshelft kwam iedereen superlatieven tekort voor Ajax, maar de afgelopen weken kreeg de ploeg juist bakken kritiek over zich heen vanwege het iets mindere spel. Desalniettemin lieten Erik ten Hag en zijn ploeg een enorme winnaarsmentaliteit zien om uiteindelijk het kampioenschap binnen te halen. Ook is dit natuurlijk de laatste titel van Erik ten Hag bij Ajax. De oefenmeester vertrekt naar vijf mooie seizoenen naar Manchester United.

Nadat de schaal gisteren werd uitgereikt, werden er ook twee individuele prijzen uitgereikt. Zo is Lisandro Martinez uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Ajax. De 24-jarige verdediger speelde dit seizoen 37 officiële duels, waarin hij echt de rots in de verdediging was. Helaas moest de Argentijn de laatste wedstrijden van het seizoen missen vanwege een blessure. Ook Jurriën Timber kreeg een prijs. De jonge verdediger is gekroond tot Talent van het Jaar. Dit seizoen betekende de echt definitieve doorbraak voor Timber. Erik ten Hag, die samen met de technische staf de winnaar mocht bepalen, noemde de uitverkiezing van Timber ook een ‘no brainer’.