"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
'Ajax laat AI trainingen bedenken': "Daar komt hij dan mee aan"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is sceptisch over het niveau op trainingen van Ajax. De journalist meent dat Marijn Beuker niet weet hoe de groep training gegeven moet worden, dus dat er maar AI gebruikt wordt.

"Ik hoorde vandaag ook weer iets van mensen binnen Ajax. Dat Beuker dan weer iets laat liggen of laat rondslingeren; dat waren dan AI-oefeningen", begint de chef voetbal van De Telegraaf bij Vandaag Inside. "Dat waren dus trainingsoefeningen gemaakt door AI. Daar komt hij dan mee aan", vervolgt Driessen.

Presentator Wilfred Genee voorspelt wat Beuker gevraagd heeft aan ChatGPT: "Hoe gaan we weer winnen? Maar AI heeft gezegd: kansloos." Johan Derksen snapt er ook weinig van: "Het is toch belachelijk dat de hele directie van Ajax uit mensen bestaat die geen enkele wedstrijd in het betaalde voetbal hebben gespeeld."

Driessen verhaalt vervolgens over Beukers tijd bij Queen’s Park. "Daar waren ze dolblij toen hij wegging. Die mensen zeiden: dit is de grootste luchtfietser die we ooit hebben meegemaakt. Ze dachten daar dat hij heel veel verstand van voetbal had."

"Toen ze de toenmalige trainer eruit stuurden, zeiden ze: ga jij het maar doen. Toen stond hij voor de groep, maar moest hij heel snel naar Nederland bellen om een paar oefeningen voor te bereiden. Hij begreep er gewoon helemaal niets van", besluit hij. 

Valentijn Driessen Marijn Beuker
