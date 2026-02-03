Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax laat Alders vertrekken naar hekkensluiter van Eredivisie

Stefan
Gerald Alders
Gerald Alders Foto: © Pro Shots

Gerald Alders maakt het seizoen op huurbasis af bij Telstar. De talentvolle verdediger vertrekt uit Amsterdam en heeft zelfs al meegetraind bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Dinsdagavond kwam via de clubkanalen van Ajax naar buiten dat Alders definitief verhuurd gaat worden aan Telstar. Op 18 oktober maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van de Amsterdammers tijdens de 0-2 nederlaag tegen AZ. Daarna maakte hij nog minuten tegen Galatasaray (Champions League), FC Utrecht, Excelsior en Excelsior Maassluis (beker).

Vorig seizoen werd Alders ook in de winterstop verhuurd door Ajax. Destijds werd hij gestald bij FC Twente, maar door een snelle blessure kwam hij in het shirt van de Tukkers nauwelijks in actie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordan Henderson

Ajax vindt geen nummer-6: "Zelfs Jordan Henderson is overwogen"

0
Mike Verweij

Ajax kan geen controleur vinden: "Die spelers waren te duur"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Gerald Alders Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties