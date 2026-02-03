Ajax laat Alders vertrekken naar hekkensluiter van Eredivisie

Gerald Alders maakt het seizoen op huurbasis af bij Telstar. De talentvolle verdediger vertrekt uit Amsterdam en heeft zelfs al meegetraind bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Dinsdagavond kwam via de clubkanalen van Ajax naar buiten dat Alders definitief verhuurd gaat worden aan Telstar. Op 18 oktober maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van de Amsterdammers tijdens de 0-2 nederlaag tegen AZ. Daarna maakte hij nog minuten tegen Galatasaray (Champions League), FC Utrecht, Excelsior en Excelsior Maassluis (beker).

Vorig seizoen werd Alders ook in de winterstop verhuurd door Ajax. Destijds werd hij gestald bij FC Twente, maar door een snelle blessure kwam hij in het shirt van de Tukkers nauwelijks in actie.