Geschreven door Jordi Smit 29 jan 2021 om 16:01

Valencia heeft deze week voor de tweede keer geprobeerd om Edson Álvarez los te weken bij Ajax, maar wederom kregen de Spanjaarden nul op het rekest. Dat schrijft Het Algemeen Dagblad vrijdagochtend na het sterke optreden van Álvarez tegen Willem II.

De Mexicaan klopt de laatste weken steeds harder op de deur van het eerste elftal. Waar de verdediger annex middenvelder afgelopen seizoen regelmatig speeltijd kreeg in het team van Erik ten Hag, was hiervan tijdens de eerste seizoenshelft nauwelijks sprake. Naar verluidt maakt Álvarez echter steeds meer indruk op de hoofdtrainer, onder meer tijdens het bekerduel op bezoek bij AZ. Mede daardoor kreeg Álvarez donderdagavond opnieuw een kans tegen de Tilburgers. De twee basisplaatsen zouden bij Ten Hag naar meer smaken.

Ten Hag was namelijk zeer tevreden over het optreden van Álvarez. De Mexicaanse voetballer speelde volgens de coach niet alleen zélf uitstekend, maar liet ook zijn teamgenoten beter voetballen. Zo vertelde Ten Hag op de persconferentie: “Hij is gewoon een heel nuttige speler. Ik heb wel vaker geroepen dat we meer dan elf basisspelers hebben. Hij kan prima als slot op de deur fungeren. Daarnaast slaagt hij erin Daley Blind in zijn kracht te zetten.” Zondagmiddag speelt Ajax in de Eredivisie opnieuw tegen AZ en zien we Álvarez mogelijk terug in het basisteam.