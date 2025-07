'Ajax laat Bundesliga-speler links liggen: Serie A-club wel concreet'

Giovanni Reyna wil vertrekken bij Borussia Dortmund en zijn zaakwaarnemer is daar druk mee bezig. Hij heeft de Amerikaanse middenvelder van de Duitse club aangeboden bij Ajax, Feyenoord en PSV. Geen enkele Nederlandse ploeg hapte toe, maar vanuit Italië is nu wel serieuze interesse: Parma is onderhandelingen gestart.

Reyna staat zelf wel open voor de stap, meldt Sky Sport zaterdagavond. De middenvelder kwam in januari 2020 met torenhoge verwachtingen over van New York City FC, maar wist die nooit helemaal waar te maken. In totaal speelde hij nog wel 147 Bundeslinga-wedstrijden waarin hij goed was voor negentien doelpunten en achttien assists, maar afgelopen seizoen kwam hij nauwelijks in de plannen voor.

Ajax kon de middenvelder overnemen, meldde MLS Transfers een paar weken geleden. De Amsterdammers sloegen niet toe en nu lijkt hij dus op weg naar Parma. De Serie A-club moet ongeveer zes à zeven miljoen euro betalen aan Dortmund, waar zijn contract nog een jaar doorloopt.