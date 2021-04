Geschreven door Jeroen Baaij 22 apr 2021 om 20:04

Het doel was duidelijk. Ajax moest vandaag winnen om aanstaande zondag voor de 35e kampioen te worden. Daarvoor moest er wel vandaag gewonnen worden van FC Utrecht. Erik ten Hag had ten aanzien van de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse gekozen voor twee wijzigingen: Klaassen en Anthony zaten op de bank en het was dit keer de beurt aan David Neres en Mohammed Kudus om vanaf het begin te starten. De Ghanees begon weergaloos aan het seizoen, totdat hij in de wedstrijd tegen Liverpool geblesseerd raakte. Na die blessure bereikte hij nooit meer dat niveau.

Fout Tagliafico luidt de 0-1 in

Om 18:45 floot scheidsrechter Allard Lindhout voor het begin van de wedstrijd. Utrecht wilde met de snelle Kerk Ajax pijn doen en het was aan Jurriën Timber om dat gevaar uit te schakelen. Binnen 2 minuten was het bijna raak voor Ajax, toen Tadic voor Oelschlaegel opdook maar zijn inzet was te zacht om de bal over de doellijn te krijgen. De eerste 10 minuten was het duidelijk dat Ajax de voetballende partij was. Maar de schrik zat er na 10 minuten goed in toen Lindhout voor de eerste keer naar de zijlijn moest om de VAR te raadplegen. Tagliafico vloerde met een wilde en onnodige sliding de doorgebroken Kerk. En Lindhout kon niet anders dan naar de stip wijzen. Gustafson ging achter de bal staan en scoorde de 0-1! En zo moest Ajax in de achtervolging. Kudus begon niet geheel gelukkig aan de wedstrijd. Op het middenveld bij Ajax werd (zeker door Kudus) veel balverlies geleden. In de 19e minuut sloeg de angst Ajax opnieuw om het hart, toen Kerk scoorde. Maar gelukkig voor Ajax en iedereen die de club een warm hart toedraagt, stond Kerk buitenspel. Maar Ajax was nu toch echt gewaarschuwd. Er moest uit een ander vaatje getapt gaan worden.

In de 24e minuut was Gravenberch dichtbij de gelijkmaker, maar zijn vrije trap ging net naast de verkeerde kant van de paal. Na een half uur spelen kwamen de eerste pijntjes bij Utrecht. Kerk en Gustafson werden behandeld, maar konden doorspelen. Ajax kreeg in de persoon van Neres de kans op de gelijkmaker, maar de Braziliaan faalde volledig. Even later gevolgd door een kopbal van Haller die werd gestopt door Oelschlaegel. Ajax bleef slordig voetballen. De ploeg van Ten Hag wilde wel, maar de tol van een lang seizoen ging zich zo langzamerhand wreken. Utrecht verdedigde goed en Ajax kwam in de eerste 40 minuten te weinig in het eigen spel. Er kwamen in de eerste helft vier minuten extra tijd bij. Ajax had 65% balbezit, maar het verhaal is al weken dat er te weinig mee werd gedaan.

VAR benadeeld Ajax

Aan het begin van de tweede helft stonden toch wel enigszins verrassend dezelfde elf namen weer aan de start. Ten Hag vond de noodzaak niet direct hoog om te gaan wisselen. Ajax begon weer met nieuwe energie. Opnieuw was er veel balbezit, maar het bleef oppassen voor de scherpe counters van Utrecht. In de 53e minuut kwam Ajax weer goed weg. Het begon indirect bij niet goed ingrijpen van Kudus op het middenveld, die vervolgens het duel van Kerk verloor. Dat eindigde net voor het strafschopgebied van Ajax in een vrije trap voor Utrecht na een overtreding van Kudus op diezelfde Kerk. De daarop volgende vrije trap schoot Maher rakelings langs het goal van Stekelenburg. In de 55e minuut had Ten Hag genoeg gezien en wisselde hij de matig spelende Kudus en Neres. Hun logische vervangers waren Klaassen en Anthony. In de 57e minuut scoorde Klaassen, maar was er weer een VAR moment. Tot ongeloof van heel Ajax werd de treffer alsnog afgekeurd, daar waar het toch echt leek of Klaassen met zijn voet op één lijn stond met de laatste man van Utrecht. Wederom kwam de vraag opnieuw aan bod hoe de VAR dit over het hoofd heeft kunnen zien? Ajax liet zich er niet door uit het veld slaan en bleef veel in balbezit. Tot echte kansen leidde het echter nog niet. In de 65e minuut was Ajax er dan eindelijk dichtbij. Tadic gaf een prima voorzet, die via het hoofd van Alvarez op de lat eindigde.

Álvarez breekt de ban

Met het inbrengen van Klaassen en Anthony kwam er meer snelheid in het spel van Ajax. Utrecht kwam er nog maar zelden uit. In de 69e minuut werd het spel van de tweede helft dan eindelijk beloond. Tadic gaf goed voor en Álvarez was zeer attent als lopende speler om de bal volkomen vrij in te tikken… 1-1! Aan de kant van Utrecht werd er ook gewisseld. Doelpuntenmaker Gustafson en Boussaid werden vervangen door Mahi en Elia. De laatste 15 minuten braken aan en het beeld bleef hetzelfde. Utrecht verdedigde met man en macht en Ajax probeerde er doorheen te voetballen. Oelschlaegel bleek de grote plaaggeest voor Ajax te zijn. De keeper van Utrecht was de enige overgebleven sta-in-de-weg voor de Amsterdammers. In de 80e minuut bracht Ten Hag dan eindelijk Brobbey in het veld. Ook Mazraoui kwam in het veld. Zij vervingen Haller en Rensch. In de laatste 10 minuten gaf Ajax nog een keer gas. In de 83e minuut kwam oud-Ajacied Emanuelson in het veld bij Utrecht. Ajax bleef moeite houden met het stugge verdedigen van Utrecht. Tagliafico kreeg nog geel. Ajax probeerde het nog wel, maar het ging steeds moeizamer bij de Amsterdammers. De blessuretijd bedroeg 5 minuten. Ajax bleef op jacht naar de bevrijdende goal. Maar het lukt niet. Ajax bleef steken op een gelijkspel. En dat houdt in dat Ajax een overwinning tegen AZ en FC Groningen nodig heeft om zondag alsnog kampioen te worden. Maar veel zal er gesproken worden over dat ene beslissende moment in de 57e minuut.