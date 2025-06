'Ajax laat jonge spits vertrekken, transfer naar Feyenoord lonkt'

De 20-jarige spits gaat transfervrij van Ajax naar Feyenoord. Boerhout kreeg in Amsterdam namelijk geen nieuw contract. De aanvaller speelde in de jeugdopleiding van SC Heerenveen, maar vertrok in 2021 naar Ajax. Een doorbraak bij de Amsterdammers bleef echter uit, waardoor hij deze zomer moest zoeken naar een nieuwe club. Dat is dus Feyenoord geworden.

Feyenoord Onder 21 denkt ook nog aan Kwame Tabiri als mogelijke versterking. De verdedigende middenvelder uit Ghana speelde afgelopen seizoen voor FC Dordrecht en kwam daarvoor in actie voor NAC Breda. Zijn transfer naar Feyenoord is nog niet honderd procent zeker.