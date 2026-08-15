'Ajax laat Kaplan voor dit lage bedrag alsnog naar NEC vertrekken'
Ahmetcan Kaplan vervolgt zijn loopbaan bij NEC. De 23-jarige verdediger komt definitief over van Ajax, zo meldt Voetbal International. In Amsterdam liep zijn contract nog door tot de zomer van 2027.
De overgang leek eerder van de baan nadat er tijdens de medische keuring problemen aan het licht kwamen. Kaplan is daardoor voorlopig nog niet inzetbaar. De verwachting is dat hij enkele weken nodig heeft om fit te worden. Het is bovendien nog onduidelijk of een operatie noodzakelijk is. Ajax en NEC zijn uiteindelijk een lagere transfersom overeengekomen.
Met de transfer zou een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen euro gemoeid zijn. Kaplan kwam vorig seizoen al op huurbasis uit voor NEC en maakte daar een goede indruk. Bij Ajax was er desondanks geen perspectief meer voor de Turkse verdediger.
Ajax haalde Kaplan in 2022 voor ongeveer tien miljoen euro op bij Trabzonspor. Door blessureleed kwam hij in Amsterdam uiteindelijk slechts 25 keer in actie.
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'Ajax laat Kaplan voor dit lage bedrag alsnog naar NEC vertrekken'
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