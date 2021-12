Geschreven door Idse Geurts 23 dec 2021 om 11:12

Als het aan Ajax ligt komt Mohammed Kudus niet in actie op de Afrika Cup. Kudus kampt al het hele seizoen blessures en krijgt daarom geen toestemming van Ajax om te spelen tijdens het landentoernooi. Dit meldt Erik ten Hag woensdagavond na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. “Het is heel onverstandig als Kudus zonder wedstrijdritme zo’n zwaar toernooi gaat spelen”, aldus Ten Hag. Een erg logische beslissing van Ajax. Kudus heeft dit seizoen immers pas vijf Eredivisie-wedstrijden gespeeld. Ook vorig seizoen sukkelde Kudus met meerdere blessures. Door al dit blessureleed heeft de middenvelder pas 28 officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld.

De strijd om de Afrika Cup barst volgende maand los. Vanwege de coronacrisis was het eerst niet zeker of het toernooi door kon gaan. Woensdag werd echter toch besloten om de Afrika Cup doorgang te laten vinden. Voor Ajax is dit enigszins slecht nieuws. Hierdoor mist de club komende maand waarschijnlijk Sébastien Haller (Ivoorkust), Noussair Mazraoui (Marokko) en André Onana (Kameroen). Het is echter onduidelijk of Mazraoui wordt opgeroepen voor Marokko. De rechtsback leeft al enige tijd in onmin met de Marokkaanse bondscoach.