'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'
Ajax gaat afscheid nemen van maar liefst dertien jeugdspelers. Zij hebben in hun eindgesprek te horen gekregen dat ze op zoek mogen naar een andere club. De categorie Onder-17 kent de meeste uitstromers.
Van die lichting mogen namelijk liefst zes spelers op zoek naar een nieuwe club, zo weet Ajax Showtime. Thom Veenbergen, Luka Vieillevoye, Olivier Nieboer, Sam Cuntapay, Damian Gomes Ferreira en Ghalil Bousnane zullen de Amsterdamse club verlaten.
Deze Ajax-talenten mogen vertrekken bij de club
Ajax O19
Nnamdi Koka
Ajax O17
Thom Veenbergen
Luka Vieillevoye*
Olivier Nieboer
Sam Cuntapay
Damian Gomes Ferreira
Ghalil Bousnane
Ajax O16
Redha Babiker
Jeremayo Levant
Mert Akbuga
Aymn Badaoui
Ajax O15
Quinten Vreeling
Zach Egonu Médrinal*
*Spelers behoren tot één lichting ouder, maar kregen het afgelopen seizoen dispensatie.
'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'
