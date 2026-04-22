Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'

Stefan
De Toekomst van Ajax
De Toekomst van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax gaat afscheid nemen van maar liefst dertien jeugdspelers. Zij hebben in hun eindgesprek te horen gekregen dat ze op zoek mogen naar een andere club. De categorie Onder-17 kent de meeste uitstromers.

Van die lichting mogen namelijk liefst zes spelers op zoek naar een nieuwe club, zo weet Ajax Showtime. Thom Veenbergen, Luka Vieillevoye, Olivier Nieboer, Sam Cuntapay, Damian Gomes Ferreira en Ghalil Bousnane zullen de Amsterdamse club verlaten.

Deze Ajax-talenten mogen vertrekken bij de club

Ajax O19 

Nnamdi Koka

Ajax O17

Thom Veenbergen 

Luka Vieillevoye*

Olivier Nieboer

Sam Cuntapay

Damian Gomes Ferreira

Ghalil Bousnane

Ajax O16

Redha Babiker

Jeremayo Levant

Mert Akbuga

Aymn Badaoui

Ajax O15

Quinten Vreeling

Zach Egonu Médrinal*

*Spelers behoren tot één lichting ouder, maar kregen het afgelopen seizoen dispensatie.

Gerelateerd:
Troy Parrott

'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'

0
Sergiño Dest

Sergiño Dest wil vertrekken uit Eredivisie: "Meten met de besten"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"

Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"

'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'

'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'

Domper voor directe concurrent van Ajax: einde seizoen aanvaller

Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"

Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"

Henk Spaan doet boekje open over Ajax-talent: "Wie helpt hem?"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws