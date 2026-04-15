Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'

Jordi Cruijff

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Abdelhamid Ait Boudlal. De centrale verdediger van Stade Rennes wordt volgens AfricaFoot nauwlettend gevolgd, al is de concurrentie voor zijn handtekening stevig.

"In Nederland blijft Ajax Amsterdam vasthouden aan zijn beleid van gerichte talentenjacht en beschouwen ze Ait Boudlal als een investering voor de lange termijn", schrijft het medium. De Amsterdammers zijn echter niet de enige geïnteresseerde partij: onder meer Borussia Dortmund en Liverpool worden ook genoemd. Volgens het bericht zou Dortmund momenteel zelfs op 'poleposition' liggen.

De verdediger beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de Ligue 1. Bij Rennes stond hij inmiddels tien keer in de basis en maakte hij indruk met zijn fysieke kracht, opbouwende kwaliteiten en lengte van 1,90 meter. Daarmee lijkt hij goed te passen in het profiel dat Jordi Cruijff voor ogen heeft, waarbij wordt ingezet op grotere en sterkere spelers.

Toch lijkt een transfer naar Amsterdam geen eenvoudige opgave. Ait Boudlal vertegenwoordigt volgens Transfermarkt al een waarde van zo’n tien miljoen euro en geldt als een van de grootste defensieve talenten in Frankrijk. Bovendien ligt hij nog vast bij Rennes tot medio 2028.

