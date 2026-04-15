'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'

"In Nederland blijft Ajax Amsterdam vasthouden aan zijn beleid van gerichte talentenjacht en beschouwen ze Ait Boudlal als een investering voor de lange termijn", schrijft het medium. De Amsterdammers zijn echter niet de enige geïnteresseerde partij: onder meer Borussia Dortmund en Liverpool worden ook genoemd. Volgens het bericht zou Dortmund momenteel zelfs op 'poleposition' liggen.

De verdediger beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de Ligue 1. Bij Rennes stond hij inmiddels tien keer in de basis en maakte hij indruk met zijn fysieke kracht, opbouwende kwaliteiten en lengte van 1,90 meter. Daarmee lijkt hij goed te passen in het profiel dat Jordi Cruijff voor ogen heeft, waarbij wordt ingezet op grotere en sterkere spelers.