'Ajax laat oog vallen op 25-jarige middenvelder uit Kroatië'
Ajax zou opnieuw geïnteresseerd zijn in middenvelder Toni Fruk. De 25-jarige Kroaat was al eerder in beeld in Amsterdam en zou nu opnieuw op de radar van de club verschenen zijn.
@WFCGRONINGEN maakt melding van de interesse van Ajax in Fruk. "In 2025 waren ze al geïnteresseerd in Toni Fruk, maar op dit moment word de speler weer bekeken met concrete voorstellen", aldus het account, dat benadrukt dat Fruk op meerdere posities uit de voeten kan.
Ajax rondde deze zomer al de nodige transfers af, maar lijkt dus nog niet klaar te zijn op de transfermarkt. De komst van Marc-André ter Stegen moet nog altijd plaats gaan vinden, terwijl Marcos Leonardo, Daley Blind en Caio Henrique hun weg naar de Johan Cruijff Arena al vonden.
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