Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax laat oog vallen op 25-jarige middenvelder uit Kroatië'

Stefan
Toni Fruk
Toni Fruk Foto: © Pro Shots

Ajax zou opnieuw geïnteresseerd zijn in middenvelder Toni Fruk. De 25-jarige Kroaat was al eerder in beeld in Amsterdam en zou nu opnieuw op de radar van de club verschenen zijn.

@WFCGRONINGEN maakt melding van de interesse van Ajax in Fruk. "In 2025 waren ze al geïnteresseerd in Toni Fruk, maar op dit moment word de speler weer bekeken met concrete voorstellen", aldus het account, dat benadrukt dat Fruk op meerdere posities uit de voeten kan.

Ajax rondde deze zomer al de nodige transfers af, maar lijkt dus nog niet klaar te zijn op de transfermarkt. De komst van Marc-André ter Stegen moet nog altijd plaats gaan vinden, terwijl Marcos Leonardo, Daley Blind en Caio Henrique hun weg naar de Johan Cruijff Arena al vonden.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws