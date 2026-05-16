Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente zouden allemaal de ontwikkelingen van Maas Willemsem volgen. De verdediger van SC Heerenveen ontwikkelt zich razendsnel en is een van de meest besproken namen richting de transferzomer.
"Hopland verloor zijn basisplaats aan Maas Willemsen. De verdediger, transfervrij overgekomen van De Graafschap, is misschien wel de grootste verrassing van dit seizoen", schrijft Sander de Vries in de Leeuwarder Courant.
Willemsen is binnen de kortste tijd uitgegroeid tot een van de leiders van de selectie van Robin Veldman. "Hij is de voorbije maanden uitvoerig door de top 4 in Nederland bekeken, net als door diverse Duitse en Italiaanse clubs", aldus De Vries.
Niet alleen Willemsen staat in de belangstelling. Volgens de Leeuwarder Courant vertegenwoordigt de gehele selectie inmiddels aanzienlijk meer waarde en krijgen spelers daarom ook meer aandacht vanuit binnen- en buitenland.
