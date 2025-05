'Ajax laat oog vallen op talent uit jeugdopleiding FC Barcelona'

De zestienjarige middenvelder beschikt over een aflopend contract en zou bij FC Barcelona weinig perspectief zien op speeltijd. De concurrentie op zijn positie is groot, dus zou een transfer naar Ajax een oplossing bieden. Volgens Ajax Showtime is de kans aannemelijk dat Gomez naar Amsterdam komt, al is er de nodige concurrentie van andere clubs.

He Spaanse jeugdinternational maakte al tweemaal indruk tegen Ajax. Vorig jaar werd hij verkozen tot beste speler van het Marveldtoernooi en won hij met FC Barcelona van Ajax. Dit seizoen maakte hij in het duel voor de Al Abtal Cup, de ‘Champions League’ voor O16-teams, ook indruk tegen de Amsterdammers (1-1). Ajax zou zijn oog hebben laten vallen op nóg een talent van FC Barcelona, maar dat wordt naar verluidt een moeilijk verhaal.