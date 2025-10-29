'Ajax laat oog vallen op talentvol Marokkaans jeugdinternational'

Ajax is geïnteresseerd in SC Cambuur-revelatie Ismaël Baouf, zo meldt transferjournalist Ekrem Konur. Ook PSV, Feyenoord en AZ zouden de verdediger in de gaten houden.

De jongeling vertrok na een teleurstellende periode bij het Belgische Anderlecht gratis naar SC Cambuur. In de Keuken Kampioen Divisie is de verdediger helemaal opgeleefd. Bovendien was hij tijdens het WK O20 een van de uitblinkers bij het Marokkaanse elftal dat uiteindelijk de wereldtitel veroverde.

Zijn goede prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Volgens Konur zouden niet alleen de Nederlandse topclubs, maar ook Club Brugge, Lille en Bologna geïnteresseerd zijn in de jonge verdediger.