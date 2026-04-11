'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Ajax oriënteert zich op Sporting Lissabon-spits Martim Ribeiro. De nog maar 15-jarige aanvaller is bijna 16 en mag dan een buitenlandse transfer maken. Ajax zou het toptalent snel binnen willen halen.
"Ribeiro staat te boek als toptalent in de jeugdopleiding van Sporting Portugal", zo weet AjaxShowtime te melden. De spits is dus nog maar 15, maar speelt zowel op club- als nationaal niveau al bij de O17. De jeugdscouting van Ajax is zeer actief in onder andere België, Frankrijk, Portugal en Spanje.
"Het zestienjarige talent sluit in eerste instantie aan bij zijn eigen lichting (O16)", zo luiden de plannen van Ajax. Volgens het medium staat de jonge spits hoog op het verlanglijstje bij de Amsterdammers.
