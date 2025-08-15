Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax laat oog vallen op transfervrije middenvelder Nemanja Matic'

Stefan
Nemanja Matic bij Olympique Lyon
Nemanja Matic bij Olympique Lyon

Ajax hoopt nog altijd een defensieve middenvelder toe te voegen aan de selectie. De Amsterdammers hebben momenteel echter niet de financiële mogelijkheden om een dure aankoop te doen, waardoor men inzet op een bepaald type speler.

Zo zou de club Edson Álvarez terug willen halen naar Amsterdam, maar ook voor een huurtransfer van de Mexicaan heeft Ajax het geld momenteel niet. Mocht het niet lukken om de Mexicaan naar de Johan Cruijff Arena te halen, dan heeft de club ook een aantal andere spelers in kaart.

En één daarvan is de transfervrije Nemanja Matic, zo weet Voetbal International te melden. De 37-jarige Serviër zag donderdag zijn contract bij Olympique Lyon ontbonden worden en is dus vrij om te gaan en staan waar hij maar wil. Matic speelde eerder in de Eredivisie voor Vitesse.

