KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax laat oog vallen op zoon van voormalig Eredivisie-spits'

Amber
bron: Ajax Showtime
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Ajax heeft het oog laten vallen op Quincy Nelisse, jeugdinternational van Oranje Onder 15. De veertienjarige buitenspeler van Sparta Rotterdam geldt als een van de grootste talenten van zijn lichting en staat bij meerdere topclubs hoog op de lijst, meldt Ajax Showtime.

Ook PSV en Feyenoord hebben interesse in Nelisse, de zoon van voormalig profvoetballer Robin Nelisse (ex-FC Utrecht, Feyenoord en AZ). Nelisse junior staat bekend als een technisch sterke aanvaller die zowel aan de zijkanten als in de spits uit de voeten kan. Ajax volgt het talent al langere tijd, maar ook PSV en Feyenoord hebben zich inmiddels gemengd in de strijd om zijn handtekening.

De Amsterdammers richten hun pijlen bovendien op nóg een jeugdinternational. Volgens Ajax Showtime wil Ajax ook Dean Hooiveld naar De Toekomst halen. De linksbenige verdediger van sc Heerenveen, eveneens speler van Oranje Onder 15, geldt als een groot verdedigend talent. Zowel Nelisse als Hooiveld zou in Amsterdam moeten aansluiten bij de O16-selectie.

Gerelateerd:
Noa Vahle

Noa Vahle tipt nieuwe Ajax-trainer: "Het is echt een PSV-man"

0
Marc Overmars

Overmars is benaderd voor Ajax-terugkeer: "Gepasseerd station"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd