'Ajax laat oog vallen op zoon van voormalig Eredivisie-spits'

Ajax heeft het oog laten vallen op Quincy Nelisse, jeugdinternational van Oranje Onder 15. De veertienjarige buitenspeler van Sparta Rotterdam geldt als een van de grootste talenten van zijn lichting en staat bij meerdere topclubs hoog op de lijst, meldt Ajax Showtime .

Ook PSV en Feyenoord hebben interesse in Nelisse, de zoon van voormalig profvoetballer Robin Nelisse (ex-FC Utrecht, Feyenoord en AZ). Nelisse junior staat bekend als een technisch sterke aanvaller die zowel aan de zijkanten als in de spits uit de voeten kan. Ajax volgt het talent al langere tijd, maar ook PSV en Feyenoord hebben zich inmiddels gemengd in de strijd om zijn handtekening.

De Amsterdammers richten hun pijlen bovendien op nóg een jeugdinternational. Volgens Ajax Showtime wil Ajax ook Dean Hooiveld naar De Toekomst halen. De linksbenige verdediger van sc Heerenveen, eveneens speler van Oranje Onder 15, geldt als een groot verdedigend talent. Zowel Nelisse als Hooiveld zou in Amsterdam moeten aansluiten bij de O16-selectie.