'Ajax laat oogje vallen op Braziliaan, ook Chelsea in de race'

Ajax wordt in verband gebracht met een mogelijke move voor Douglas Luiz. Dat meldt transferjournalist Nicolò Schira . De Braziliaanse middenvelder staat onder contract bij Juventus, dat hem momenteel heeft verhuurd aan Nottingham Forest. Een langer verblijf in Engeland lijkt echter allerminst zeker.

Luiz werd afgelopen zomer door Juventus tijdelijk ondergebracht bij Forest, met een verplichte optie tot koop. Sinds de aanstelling van Sean Dyche zou zijn perspectief echter zijn verslechterd. Volgens Fabrizio Romano is de nieuwe trainer niet volledig overtuigd van de Braziliaan, waardoor zowel speler als club openstaat voor andere opties.

In dat kader noemt Schira naast Ajax ook Chelsea, Aston Villa en Vasco da Gama als geïnteresseerden. Chelsea zou momenteel het meest concreet zijn, al willen The Blues alleen toeslaan via een huurdeal met een niet-verplichte koopoptie. Over Ajax rept Romano overigens niet, al sluit hij verdere ontwikkelingen niet uit.

Aston Villa wordt eveneens genoemd, maar daar lijkt de interesse nog niet tot serieuze stappen te hebben geleid. Chelsea zou inmiddels al een voorstel hebben neergelegd om de selectie breder te maken richting de tweede seizoenshelft.

Dit seizoen kwam Luiz tot veertien officiële optredens in vier verschillende competities. Daarin was hij goed voor één assist. Door een bovenbeenblessure stond hij een aantal weken aan de kant. In 2026 kreeg hij onder Dyche twee basisplaatsen, al waren die niet in de Premier League. Zo speelde hij onder meer 68 minuten mee in het Europa League-duel met Braga.