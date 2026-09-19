Ajax met kater interlandperiode in na gelijkspel tegen Excelsior
Ajax heeft zaterdagavond twee punten laten liggen tegen Excelsior. In de Johan Cruijff ArenA kwamen de Amsterdammers ondanks een sterke slotfase niet verder dan 2-2 tegen de Rotterdammers.
De thuisploeg nam na 33 minuten de leiding. Julian Brandt kreeg de ruimte en zorgde met een beheerste plaatsing in de hoek voor de 1-0. Toch ging Ajax niet met een voorsprong de rust in. Excelsior sloeg in de blessuretijd toe na een snelle tegenaanval. Via Tsyhankov kwam de bal bij Lennard Hartjes terecht, die de gelijkmaker binnenwerkte.
Na de pauze ging het zelfs helemaal mis voor Ajax. De ploeg van Míchel Sánchez creëerde nauwelijks gevaar en zag Excelsior na ruim een uur op voorsprong komen. Yegoian bracht de bal voor en omdat doelman Ter Stegen niet ingreep, kon Sliti bij de tweede paal voor 1-2 zorgen.
Lang konden de bezoekers daar niet van genieten. Tolu was amper drie minuten binnen de lijnen toen hij Ajax weer naast Excelsior zette. De invaller, die Kasper Dolberg had vervangen, kreeg de bal van Oscar Gloukh en maakte er 2-2 van.
Daarna volgde een enorme druk van Ajax. Gloukh was kort na de gelijkmaker dicht bij een derde Amsterdamse treffer, maar zijn poging eindigde op de paal. Ook Tolu kreeg een grote kans, maar Excelsior voorkwam een achterstand door de inzet van de spits van de lijn te halen.
In de slotfase bleef Ajax op zoek naar de winnende goal. Ouazane liet zich daarbij zien met een fraaie individuele actie, maar zijn schot werd gestopt door Van Gassel. Even later was Tolu opnieuw dicht bij een treffer, dit keer met een kopbal op de paal.
Ook in de laatste minuten bleef het kansen regenen. Tolu kreeg in de 90ste minuut nog een uitstekende mogelijkheid, maar schoot van dichtbij over. Ajax zette alles op alles, maar de derde treffer bleef uit. Excelsior neemt daardoor een punt mee uit de Johan Cruijff ArenA: 2-2.
Opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique (Wijndal 23'); Mokio (Amrabat 76'), Klaassen (Ouazane 76'), Brandt; Tsygankov (Edvardsen 61'), Dolberg (Arokodare 61'), Gloukh.
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