Ajax laat speler niet voor de camera: "Dat weet hij zelf ook wel"

Jong Ajax verloor met 3-0 van FC Dordrecht in een uitwedstrijd. De doelman zat niet goed in de wedstrijd en blunderde door een tegenstander in te passen bij de uittrap, wat resulteerde in een tegentreffer. Na de wedstrijd verscheen de keeper niet voor de camera voor een interview.

Trainer Frank Peereboom ziet het slechte veld als een reden voor de mindere prestatie. "Dan helpt het ook niet dat we een ongelukkige goal tegen kregen, omdat de keeper iets te snel wilde beslissen op het hobbelige veld. Hij had wel iets meer de tijd mogen nemen. Dat weet hij zelf ook wel, hij is zich ervan bewust", verklaart hij in een interview met ESPN na de wedstrijd.

Peereboom en zijn staf besloten na de wedstrijd Setford in bescherming te nemen en hem niet voor de camera te laten verschijnen. "Hij hoeft zich niet te verantwoorden, wat ons betreft. Wij hebben het met hem besproken en ik ben daar de verantwoordelijke in", vertelt de trainer. "Hij doet het niet expres. Hij is een volwaardige prof die zijn mannetje staat, hard werkt en met het eerste meetraint. Misschien kunnen jullie hem op een ander moment bevragen", aldus Peereboom.