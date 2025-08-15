Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax laat talent ervaring opdoen: "Zal maandag gekeurd worden"

Thomas
bron: VoetbalPrimeur
Dies Janse en Rayane Bounida in de Johan Cruijff Arena
Dies Janse en Rayane Bounida in de Johan Cruijff Arena

Dies Janse speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Groningen. De verdediger van Ajax maakt de overstap naar de Euroborg om in de Eredivisie ervaring op te doen. Een optie tot koop is niet opgenomen, omdat de Amsterdammers toekomst in hem zien.

"Dies Janse gaat Ajax op huurbasis verlaten en maakt de overstap naar FC Groningen. De kersverse O19-Europees kampioen gaat vlieguren maken in het Hoge Noorden", aldus Lucas Weening van VoetbalPrimeur via X

Ook zaakwaarnemer Bas Schothorst ziet de stap zitten. "Een verhuur is zeker mogelijk. Dat zal niet bij een andere club uit de top drie zijn en je wilt liever ook niet bij een club uit de onderste drie zitten. Ondanks de ruime nederlaag tegen AZ van afgelopen weekend schat ik FC Groningen in als middenmoter, dus dat kan goed passen bij Dies", vertelde hij eerder aan Dagblad van het Noorden.

Ajax laat Janse pas vertrekken na het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles, vanwege de blessures van Josip Sutalo en Aaron Bouwman. Bij FC Groningen zal hij op 'maandag  gekeurd worden'. 

Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse Ajax transfergeruchten en nieuws
