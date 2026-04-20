'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'

Anass Moumane mag zich in de belangstelling verheugen van FC Twente, zo valt te lezen op de website van Ajax Showtime . De 18-jarige buitenspeler is overbodig bij Ajax en daardoor mag hij transfervrij vertrekken.

"De club uit Enschede had afgelopen zomer ook al interesse in het achttienjarige talent", schrijft Bram Bark op de Ajax-fansite. "Moumane is een lichtvoetige creatieve buitenspeler. Hij heeft een uitstekende actie in huis, passeert dan ook makkelijk, en weet met zijn inzicht en goede trap een goed gevolg te geven aan die acties. Moumane beschikt over een uitstekende (indraaiende) voorzet en dito schot", vertelt hij.

"De doelgerichte rechtsbuiten is een fijne voetballer om naar te kijken. Moumane kreeg meermaals het publiek op de banken met technische hoogstandjes", vervolgt Bark, die laat weten dat er bij Ajax 'verdeeldheid' is vanwege zijn aanstaande vertrek. "Het hebben van een ploeg in de Keuken Kampioen Divisie, en dus geen O21-team, is voor veel talenten een voordeel, maar in het geval van Moumane een nadeel", constateert hij.