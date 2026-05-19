'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'
Ajax laat de vijftienjarige buitenspeler Jeremayo Levant bij de club vertrekken. Dat schrijft Ajax Showtime. Acht maanden geleden verkoos hij de Amsterdamse club boven AZ, PSV en Feyenoord.
Levant kwam dit seizoen uit voor Ajax Onder-16. In 26 duels wist hij acht goals doelpunten te maken. VOlgens Ajax Showtime, dat navraag deed naar het gedrag van de speler, heeft het niks te maken met de instelling van de speler.
"Het is uiterst opmerkelijk dat een talent waar de scouting enthousiast over is, na acht maanden door de technische afdeling de deur wordt gewezen", schrijft Ajax Showtime. Waarom hij moet vertrekken, blijft dus gissen.
AZ wil de speler graag overnemen, waarmee een Bendeguz Kovacs-scenario dreigt. De Amsterdammers lieten de Hongaar transfervrij gaan. Hij presteert in Alkmaar echter zo goed dat Ajax de speler nu weer terug zou willen halen.
'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'
Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"
'Wout Weghorst tekent nog voor WK contract bij andere club'
Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord
Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"
Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"
FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"
García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."
Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"
'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"
Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen