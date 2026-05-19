'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'

Ajax laat de vijftienjarige buitenspeler Jeremayo Levant bij de club vertrekken. Dat schrijft Ajax Showtime . Acht maanden geleden verkoos hij de Amsterdamse club boven AZ, PSV en Feyenoord.

Levant kwam dit seizoen uit voor Ajax Onder-16. In 26 duels wist hij acht goals doelpunten te maken. VOlgens Ajax Showtime, dat navraag deed naar het gedrag van de speler, heeft het niks te maken met de instelling van de speler.

"Het is uiterst opmerkelijk dat een talent waar de scouting enthousiast over is, na acht maanden door de technische afdeling de deur wordt gewezen", schrijft Ajax Showtime. Waarom hij moet vertrekken, blijft dus gissen.