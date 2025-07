'Ajax laat topkandidaat schieten vanwege politieke spanningen'

Ajax gaat niet aan de haal met Eduard Spertsyan, zo meldt ESPN dinsdagmiddag. De speler zou topkandidaat zijn in Amsterdam, maar er heerst verdeeldheid binnen de Amsterdamse club over het handelen met Rusland.

Spertsyan komt uit voor de Russische club Krasnodar, waar hij uitstekend speelt. "Voetballend bestaat er intern weinig twijfel over zijn capaciteiten, maar moreel gezien is er verdeeldheid over het handelen met Rusland", schrijft ESPN. Daardoor gaat Spertsyan vermoedelijk nog een jaar in Rusland spelen.

Volgens het medium is Ajax doorgeschakeld naar Pablo Torre, middenvelder van FC Barcelona. Spertsyan zijn komst is politiek te gevoelig. "Mocht ook Torre niet haalbaar blijken, dan verlegt Ajax de zoektocht naar een aanvallende middenvelder naar andere kandidaten", schrijft ESPN tot besluit.