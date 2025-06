'Ajax laat twee Japanse talenten meedraaien in voorbereiding'

De Telegraaf weet dat Nawata en Araki de eerste tien dagen van de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Ajax mee zullen trainen als stagespelers. Het Japanse duo krijgt zo de kans om zich in de kijker te spelen en een contract te verdienen bij de Amsterdamse club.

Directeur voetbal Marijn Beuker is momenteel in Japan om een bezoek te brengen aan Ajax-partnerclub Gamba Osaka. Nawata en Araki zijn dus op de radar verschenen van de Amsterdammers. Nawata speelt in Japan Onder 18, maakt al deel uit van de selectie van het eerste team van Gamba Osaka en debuteerde al in de J-League. Araki doorliep alle jeugdelftallen van de nationale bond en keept ondanks zijn jonge leeftijd op dit moment in het Olympisch elftal van Japan