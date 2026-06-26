Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub

Alders speelde het afgelopen halfjaar ook al op huurbasis bij Telstar en die samenwerking beviel alle partijen ten zeerste. De verdediger kwam negen keer in actie en hielp de promovendus aan lijfsbehoud.

Komend seizoen zal de 21-jarige speler uit de Ajax-jeugd opnieuw in het shirt van Telstar spelen: de club hebben een overeenstemming bereikt over een nieuw verhuur. Bij Telstar is hoofdtrainer Anthony Correia wel vertrokken. De succestrainer wordt opgevolgd door Henk Brugge.