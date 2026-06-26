Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub
Ajax laat Gerald Alders komend seizoen opnieuw vlieguren maken bij Telstar. De jonge rechtsback wordt verhuurd aan de Witte Leeuwen.
Alders speelde het afgelopen halfjaar ook al op huurbasis bij Telstar en die samenwerking beviel alle partijen ten zeerste. De verdediger kwam negen keer in actie en hielp de promovendus aan lijfsbehoud.
Komend seizoen zal de 21-jarige speler uit de Ajax-jeugd opnieuw in het shirt van Telstar spelen: de club hebben een overeenstemming bereikt over een nieuw verhuur. Bij Telstar is hoofdtrainer Anthony Correia wel vertrokken. De succestrainer wordt opgevolgd door Henk Brugge.
Peter Hofstede is blij met de terugkeer van de verdediger. "Gerald heeft in de tweede seizoenshelft laten zien wat hij ons kan brengen. De samenwerking is van beide kanten uitstekend bevallen en we zijn dan ook erg blij dat hij ook komend seizoen onderdeel uitmaakt van onze selectie", aldus de technisch manager op de officiële website van Telstar.
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