AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax laat vraagprijs voor Taylor zakken na nieuwe interesse'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de vraagprijs voor Kenneth Taylor wat laten zakken. De middenvelder van de Amsterdammers staat vlak voor het sluiten van de markt weer volop in de belangstelling. 

FC Porto meldde zich vorige maand met ongeveer vijftien miljoen euro voor Taylor, maar dat bod werd door Ajax resoluut naar de prullenbak verwezen. Inmiddels is de club van Francesco Farioli weer bezig met de komst van de Ajacied, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Ajax hield deze zomer vast aan de prijs van dertig tot 35 miljoen euro, maar zou inmiddels genoegen nemen met 25 miljoen euro. 

Dat Alex Kroes de vraagprijs voor Taylor, die ook begeerd wordt door West Ham United en Wolverhampton Wanderers, heeft meerdere redenen. Zo had Ajax Taylor vorig jaar al beloofd mee te werken aan een transfer voor een schappelijke prijs. Een vertrek van de middenvelder zou ook betekenen dat alle talentvolle spelers daarachter, zoals Youri Regeer, Kian Fitz-Jim en Jorthy Mokio, meer perspectief hebben. 

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
James McConnell met Liverpool in de FA Cup

Ajax neemt gok met McConnell: "Ongeveer anderhalf miljoen euro"

0
Alex Kroes kijkt rond in de Arena

Freek Jansen over transfers Ajax: "Ongeveer vijftien miljoen euro"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd