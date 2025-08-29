'Ajax laat vraagprijs voor Taylor zakken na nieuwe interesse'

Ajax heeft de vraagprijs voor Kenneth Taylor wat laten zakken. De middenvelder van de Amsterdammers staat vlak voor het sluiten van de markt weer volop in de belangstelling.

FC Porto meldde zich vorige maand met ongeveer vijftien miljoen euro voor Taylor, maar dat bod werd door Ajax resoluut naar de prullenbak verwezen. Inmiddels is de club van Francesco Farioli weer bezig met de komst van de Ajacied, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Ajax hield deze zomer vast aan de prijs van dertig tot 35 miljoen euro, maar zou inmiddels genoegen nemen met 25 miljoen euro.

Dat Alex Kroes de vraagprijs voor Taylor, die ook begeerd wordt door West Ham United en Wolverhampton Wanderers, heeft meerdere redenen. Zo had Ajax Taylor vorig jaar al beloofd mee te werken aan een transfer voor een schappelijke prijs. Een vertrek van de middenvelder zou ook betekenen dat alle talentvolle spelers daarachter, zoals Youri Regeer, Kian Fitz-Jim en Jorthy Mokio, meer perspectief hebben.