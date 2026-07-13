'Ajax lacht eerste bod Eintracht Frankfurt op Anton Gaaei weg'

Ajax heeft weinig interesse getoond in het eerste voorstel van Eintracht Frankfurt voor Anton Gaaei. Volgens De Telegraaf lag het openingsbod zo ver onder de vraagprijs dat de Amsterdamse club het direct van tafel veegde.

Eerder meldde ESPN al dat Ajax mikt op een transfersom tussen de 7,5 en 8,5 miljoen euro voor de Deense rechtsback. Het bod van Eintracht Frankfurt zou daar echter bij lange na niet aan voldoen. De Telegraaf schrijft dat de Duitse club slechts twee miljoen euro bood en dat Ajax dat aanbod heeft weggelachen.

Hoewel Gaaei zelf inmiddels een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met Eintracht Frankfurt, liggen de clubs financieel nog ver uit elkaar. Ajax wil alleen meewerken aan een transfer als de Duitsers bereid zijn een aanzienlijk hoger bedrag op tafel te leggen.