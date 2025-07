'Ajax lacht om bod van FC Porto, club wil het dubbele zien'

Francesco Farioli wil Taylor graag meenemen naar Portugal en heeft de clubleiding van FC Porto overtuigd een poging te wagen de Ajacied over te nemen. De club deed maandag een bod van vijftien miljoen euro plus eventueel twee miljoen aan bonussen, maar dat is door Ajax lachend van tafel geveegd. De Amsterdammers willen 35 miljoen euro zien voor de sterkhouder.

Door het enorme gat tussen vraag en aanbod lijkt een transfer deze zomer niet realistisch. Het is ook nog afwachten of Taylor wel openstaat voor een stap naar Portugal. FC Porto speelt niet in een Europese topcompetitie en komt komend seizoen ook niet uit in de Champions League. In een eerder stadium informeerden met Atletico Madrid en Napoli clubs van een heel ander kaliber voor Taylor.