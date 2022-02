Geschreven door Jessica Westdijk 15 feb 2022 om 13:02

Volgens FootyHeadlines lanceren Ajax, Adidas en Daily Paper deze zomer samen een kledingcollectie.

Daily Paper werd in 2012 opgericht door de Amsterdamse vrienden Hussein, Jefferson en Abderrahmane en maakte sindsdien een behoorlijke groei door. Er is inmiddels een uitgebreide kledingcollectie voor mannen en vrouwen, die wereldwijd verkrijgbaar is. Daily Paper heeft daarnaast winkels in Amsterdam en New York.

De collectie die met Ajax en Adidas gelanceerd zal worden, zal onder andere bestaan uit een pre-match shirt en een hoodie. Meer informatie wordt ongetwijfeld binnenkort bekend.