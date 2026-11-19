Een aantal leden van Ajax begrijpt niet dat de club geen hoofd jeugdopleiding heeft. Tijdens de Algemene Leden Vergadering spraken deze leden hun onvrede uit en wezen als voorbeeld naar clubs als AZ en PSV.

Eén van de ontevreden leden is voormalig teammanager Herman Arendse, die al 26 jaar lid is van de vereniging Ajax. Hij noemt Jan Olde Riekerink en Pascal Jansen als mogelijke kandidaten. Uit de zaal zou echter een wat cynisch geluid hebben geklonken: "Het zal vast wel weer een Spanjaard worden."

Toezeggingen werden niet gedaan, maar de aanwezigen kregen wel de indruk dat Ajax aanstuurt op de terugkeer van een hoofd jeugdopleiding. "Ajax is en blijft een opleidingsclub", wordt Lesley Bamberger geciteerd door De Telegraaf. "Dat is ons DNA. We willen de beste opleidingsclub van het land en zelfs de wereld worden. Sportieve prestaties en de jeugdopleiding zijn samen de kurk waar deze club op drijft. Dát is de weg naar financiële duurzaamheid.