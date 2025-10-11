'Ajax leeft nog dankzij 'royale buffer' Van der Sar en Overmars'

Ajax maakte maandag een verlies van maar liefst 37,3 miljoen euro bekend. Tom Knipping analyseert de financiële situatie van de Amsterdammers. Volgens de VI-analist heeft Ajax een hoop te danken aan de succesjaren onder Erik ten Hag.

"Een incident is geld verliezen niet meer te noemen. In de laatste vijf jaar heeft Ajax vier keer rode cijfers gepresenteerd", begint Knipping zijn analyse in Voetbal International. "Feyenoord en PSV belandden in die periode minder vaak in de min. De andere vaste Europese deelnemer namens Nederland, AZ, is structureel winstgevend."

De Eredivisie kent geen financiële spelregels zoals bijvoorbeeld de Premier League of La Liga. De KNVB eist van clubs alleen garanties dat de competitie uitgespeeld kan worden. "In principe zou een club elk jaar honderd miljoen mogen verliezen, zolang de tekorten maar zijn gedekt", aldus Knipping. "Dat is bij Ajax nooit een probleem geweest."

"Sterker nog, Ajax heeft moeilijke jaren doorstaan zonder geld te lenen of in de armen van een sjeik te springen. Aan het einde van de succesperiode lieten Edwin van der Sar, Marc Overmars en Erik ten Hag een royale buffer achter, waar de club op in heeft kunnen teren. De schade van de dip is uit eigen zak betaald. Alleen is het natuurlijk wel zo dat de bodem van de kas ook in Amsterdam een keer in zicht komt", besluit Knipping.