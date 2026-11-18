Mido heeft een indrukwekkende verandering doorgemaakt sinds zijn afscheid als profvoetballer. De voormalig spits van Ajax woog enkele jaren na het beëindigen van zijn carrière maar liefst 150 kilo en kon nauwelijks nog bewegen. Inmiddels heeft de Egyptenaar zijn leven volledig omgegooid. Zondag verscheen hij zelfs weer op het veld tijdens de Legends Match tussen Ajax en FC Barcelona.

De inmiddels 43-jarige Mido maakte in de Johan Cruijff Arena een fitte indruk. Dat was enkele jaren geleden nauwelijks voor te stellen. De oud-Ajacied vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad hoe hij na zijn actieve voetbalcarrière flink aankwam. Mido moest vanwege aanhoudende blessures al op dertigjarige leeftijd stoppen met voetballen. Enkele weken later begon hij aan een nieuwe uitdaging als hoofdtrainer van het Egyptische Zamalek. Die overstap bleek echter een grote impact te hebben op zijn gezondheid. "Trainer zijn is moeilijk", vertelt Mido. "Ik was jong, kreeg er veel stress van. Eten was mijn manier om met de druk om te gaan."

Door zijn veranderde levensstijl kwam de voormalig aanvaller in enkele jaren tientallen kilo's aan. Uiteindelijk woog Mido maar liefst 150 kilo en merkte hij dat zijn fysieke gesteldheid hem steeds meer beperkte. "Ik kwam op het punt dat m’n gezondheid in gevaar was", erkent de Egyptenaar. Dat besef zorgde ervoor dat Mido besloot zijn leven drastisch te veranderen. Hij begon gezonder te eten en maakte dagelijks sporten een belangrijk onderdeel van zijn routine. "Ik moest alles veranderen. Goed eten, elke dag sporten. Als je in dat ritme komt, wordt dat snel makkelijk, want het voelt goed. Maar ermee beginnen was zwaar." De oud-Ajacied benadrukt dat hij tijdens die moeilijke periode niet ongelukkig was, maar wel steeds meer beperkingen ervoer in zijn dagelijkse leven. "Ik ben nooit ongelukkig geweest, maar ik kon veel dingen niet. Niet sporten, niet bewegen. Dat is een slechte staat om in te zijn, dan heb je jezelf in de steek gelaten. Ik heb in die periode altijd dingen gehad waar ik m’n geluk uit haalde, maar gezond zijn is zoveel fijner. Het maakt je leven mooier."