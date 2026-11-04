Ajax-legende laat wens Weghorst uitkomen: "Dit maakt m'n dag"
Wout Weghorst was afgelopen weekend de grote man in de Eredivisie. De FC Twente-spits scoorde maar liefst vier keer in de met 0-9 gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior. Na afloop sprak hij de hoop uit dat zijn jeugdidool Jari Litmanen de doelpunten onder ogen zou krijgen. Die wens is inmiddels uitgekomen.
In een interview met ESPN vertelde Weghorst dat Litmanen vroeger zijn grote voorbeeld was. Hij hoopte dan ook dat de oud-Ajacied zijn treffers zou bekijken. „Ik hoop dat hij deze doelpunten gaat zien. Ik denk gezien de schoonheid van de doelpunten, zeker die tweede als teamaanval, dat ze misschien wel door heel veel mensen gezien gaat worden. Dus als-ie ’m ziet, hoop ik dat hij stiekem wel trots is. Ik heb er veel gemaakt, maar ik maak niet vaak hele mooie.”
De wens van Weghorst is uitgekomen of God heeft goed geluisterd. want Litmanen heeft de doelpunten bekeken en reageerde vervolgens op Instagram. „Deze jonge man is groot geworden. Ik ben trots op jou, Wout. Mooie doelpunten.” De FC Twente-aanvaller reageerde enthousiast op de woorden van zijn jeugdidool: „Heel erg bedankt, Jari Litmanen. Dit maakt mijn dag.” Door zijn vier treffers op Woudestein heeft Weghorst zich direct bij de topscorers van de Eredivisie gevoegd. Met acht doelpunten deelt hij die positie met Brynjólfur Willumsson van FC Groningen. Inclusief de Europese wedstrijden staat de teller voor de Oranje-international dit seizoen inmiddels op elf doelpunten.
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Ajax-legende laat wens Weghorst uitkomen: "Dit maakt m'n dag"
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