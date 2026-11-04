Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-legende laat wens Weghorst uitkomen: "Dit maakt m'n dag"

Arthur
Wout Weghorst na één van zijn vier doelpunten tegen Excelsior
Wout Weghorst na één van zijn vier doelpunten tegen Excelsior Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst was afgelopen weekend de grote man in de Eredivisie. De FC Twente-spits scoorde maar liefst vier keer in de met 0-9 gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior. Na afloop sprak hij de hoop uit dat zijn jeugdidool Jari Litmanen de doelpunten onder ogen zou krijgen. Die wens is inmiddels uitgekomen.

In een interview met ESPN vertelde Weghorst dat Litmanen vroeger zijn grote voorbeeld was. Hij hoopte dan ook dat de oud-Ajacied zijn treffers zou bekijken. „Ik hoop dat hij deze doelpunten gaat zien. Ik denk gezien de schoonheid van de doelpunten, zeker die tweede als teamaanval, dat ze misschien wel door heel veel mensen gezien gaat worden. Dus als-ie ’m ziet, hoop ik dat hij stiekem wel trots is. Ik heb er veel gemaakt, maar ik maak niet vaak hele mooie.”

De wens van Weghorst is uitgekomen of God heeft goed geluisterd. want Litmanen heeft de doelpunten bekeken en reageerde vervolgens op Instagram. „Deze jonge man is groot geworden. Ik ben trots op jou, Wout. Mooie doelpunten.” De FC Twente-aanvaller reageerde enthousiast op de woorden van zijn jeugdidool: „Heel erg bedankt, Jari Litmanen. Dit maakt mijn dag.” Door zijn vier treffers op Woudestein heeft Weghorst zich direct bij de topscorers van de Eredivisie gevoegd. Met acht doelpunten deelt hij die positie met Brynjólfur Willumsson van FC Groningen. Inclusief de Europese wedstrijden staat de teller voor de Oranje-international dit seizoen inmiddels op elf doelpunten.

Weghorst en Litmanen op Instagram
Weghorst en Litmanen op Instagram Foto: © Instagram
Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Cruijff openhartig over Míchel: "Ik denk dat hij dan af en toe..."

0
Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar

Leon ten Voorde wijst naar Ajacieden: "Ze doen he-le-maal niets"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jari Litmanen Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez over Ajax - AZ: "Die weet echt niet waar hij moet lopen"

0
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Cruijff openhartig over Míchel: "Ik denk dat hij dan af en toe..."

Leon ten Voorde wijst naar Ajacieden: "Ze doen he-le-maal niets"

BREAKING | 'Spaanse grootmacht wil Youri Baas gaan overnemen'

Ajax-legende laat wens Weghorst uitkomen: "Dit maakt m'n dag"

Kenianen woest om miljoenenduel Ajax, politici bemoeien zich ermee

John Heitinga grijpt mis bij gedroomde baan in de Premier League

Ouazane opgeroepen voor Marokko en maakt kans op bijzondere prijs

Carlos Forbs keert terug in Nederland: "Mislukte periode bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws