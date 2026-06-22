Ajax-legende looft Nederlands elftal: "Dit team kan het WK winnen"
Voormalig Ajax-speler Clarence Seedorf is onder de indruk van het Nederlands elftal na de overtuigende 5-1 zege op Zweden. De oud-international ziet dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman stappen heeft gezet en acht Oranje zelfs in staat om mee te strijden om de wereldtitel op het WK.
Na afloop van de wedstrijd schoof Seedorf aan als analist bij FOX Sports in de Verenigde Staten, waar hij de start van Oranje roemde. Hij benadrukte het belang van de vroege doelpunten: "Die twee vroege doelpunten maakten een enorm verschil. In dit soort wedstrijden helpt dat je natuurlijk enorm op weg."
Volgens Seedorf zit er nog veel rek in het elftal en kan het team ver komen op het WK: "Ik denk dat dit een team is dat het WK kan winnen. Na zo'n overwinning schiet het enthousiasme natuurlijk omhoog, maar ik geloof echt dat deze ploeg ver kan komen. Ze zijn hier om helemaal tot het einde mee te doen."
Tegelijkertijd ziet hij ook verbeterpunten, met name in het verdedigende en omschakelingsspel. Volgens de oud-middenvelder zette Oranje daarin een stap vooruit ten opzichte van eerdere wedstrijden, waaronder die tegen Japan. "De omschakeling en het defensieve gedeelte waren beter. Er was een duidelijke intentie om hoog druk te zetten en de bal snel bij de spelers met individuele kwaliteiten te krijgen."
Wel vindt Seedorf dat de ploeg nog constanter moet worden in het controleren van wedstrijden: "Dit team beschikt over veel kwaliteit aan de bal. De volgende stap is om wedstrijden nog beter te leren controleren."
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