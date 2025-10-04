Ajax-legende wil niet naar Ziggo Sport: "Hij heeft er geen zin in"

Wytse van der Goot heeft nog één droomgast als het gaat over zijn praatprogramma Rondo. In de podcast Meer dan Voetbal gaat de presentator dieper in op wie hij nog ooit in de uitzending zou willen hebben.

Van der Goot hoopt eigenlijk nog op de komst van een legende van Ajax. "De grote droom is dat Frank Rijkaard een keer aanschuift bij Ruud Gullit en Marco van Basten. Maar die wil niet", zegt Van der Goot.

"En daar heb ik eigenlijk superveel waardering voor, want hij zegt gewoon: nee, sorry. We kunnen hemel en aarde bewegen, maar hij zegt: ‘Nee, heb ik eigenlijk niet veel zin in', aldus Wytse van der Goot over oud-Ajacied Frank Rijkaard.