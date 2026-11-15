Ajax Legends en Barça zorgen voor waar doelpuntenfestijn in ArenA
Ajax Legends heeft zondagmiddag een spectaculaire wedstrijd tegen FC Barcelona Legends verloren. In een uitverkochte Johan Cruijff ArenA kregen de supporters maar liefst elf doelpunten voorgeschoteld. De Amsterdammers knokten zich na een flinke achterstand knap terug, maar moesten uiteindelijk met 4-7 hun meerdere erkennen in de Catalanen.
Vanaf de eerste minuten was duidelijk dat het publiek een doelpuntrijke middag tegemoetging. Javier Saviola raakte na zes minuten namens FC Barcelona de lat, maar vier minuten later was het Ajax dat de score opende.
Wesley Sneijder verstuurde een fraaie pass, waarna Ronald de Boer de bal slim liet lopen. Patrick Kluivert rondde de aanval vervolgens af en zette Ajax op een 1-0 voorsprong. Lang konden de Amsterdammers niet genieten van die voorsprong. Aleix Vidal maakte in de twaalfde minuut gelijk, waarna Roger García vijf minuten later de 1-2 op het scorebord zette. Saviola profiteerde vervolgens van een fout van Frank de Boer en vergrootte de voorsprong naar 1-3.
Tussendoor stond het stadion in de veertiende minuut stil bij Johan Cruijff. Het publiek ging massaal staan voor een indrukwekkend applaus ter nagedachtenis aan de clublegende. De opbrengst van het duel komt ten goede aan de Johan Cruyff Foundation, die wereldwijd sportprojecten voor kinderen ondersteunt.
Op het veld bleven de doelpunten ondertussen vallen. Manuel Nolito tekende voor de 1-4, maar Ajax weigerde zich gewonnen te geven.
Klaas-Jan Huntelaar viel in en was vrijwel direct belangrijk. Op aangeven van Ryan Babel kopte de voormalig spits de 2-4 binnen. Nadat Nolito met een fraaie treffer de marge opnieuw had vergroot, sloeg Huntelaar zeven minuten na zijn eerste doelpunt opnieuw toe: 3-5.
Ook na rust bleven de Ajax Legends volop de aanval zoeken. Babel kreeg al snel een goede mogelijkheid, maar schoof de bal naast het doel. Met onder anderen Siem de Jong bracht hij vervolgens nieuwe energie in het Amsterdamse spel.
Dat leverde in de 48ste minuut opnieuw een doelpunt op. De Jong werkte zich knap tussen verschillende verdedigers van FC Barcelona door en wist de bal uiteindelijk binnen te frommelen: 4-5.
De aansluitingstreffer zorgde voor nieuwe hoop bij de Amsterdamse supporters, die hun ploeg steeds nadrukkelijker zagen aandringen. Met nog ruim twintig minuten op de klok werd het duel tijdelijk stilgelegd voor een drinkpauze. Ondertussen had ook Jari Litmanen zijn opwachting gemaakt.
De Finse publiekslieveling kwam opvallend genoeg niet alleen voor Ajax, maar ook voor FC Barcelona in actie. Bij zijn eerste balcontact kon Litmanen rekenen op een luid applaus van de supporters.
Hoewel Ajax steeds beter in de wedstrijd leek te komen, was het FC Barcelona dat opnieuw toesloeg. Saviola maakte zijn tweede doelpunt van de middag en bracht de stand op 4-6.
De Amsterdammers bleven vervolgens op zoek naar een nieuwe aansluitingstreffer. Siem de Jong was daar bijzonder dicht bij, maar zag zijn poging op de lat eindigen.
In de slotfase profiteerden de Catalanen van de ruimte die Ajax achterliet. Uit een counter viel ook de 4-7, waarmee de bezoekers het doelpuntenfestijn definitief beslisten.
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