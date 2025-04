Ajax legt 15-jarig talent vast: "Hij laat al volwassenheid zien"

Ajax heeft zich opnieuw verzekerd van een veelbelovend talent voor de toekomst. Guus Olgers, pas vijftien jaar oud, heeft zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract in Amsterdam. De jonge doelman ligt nu tot medio 2028 vast bij de club, waarmee Ajax vertrouwen uitspreekt in zijn potentieel.

Olgers maakte in 2023 de overstap van FC Volendam naar de jeugdopleiding van Ajax. Sindsdien is hij actief bij Ajax Onder-16, waar hij opvalt door zijn aanwezigheid en volwassen spel. “Guus heeft zich in een korte tijd ontwikkeld binnen onze jeugdopleiding,” vertelt directeur voetbal Marijn Beuker op de clubsite. “Hij is een talentvolle doelman met veel uitstraling, een goede trap en uitstekende reflexen.”

Naast zijn keeperstechniek wordt ook zijn leiderschap op het veld geroemd. “Ook in het aansturen en organiseren van de verdediging laat hij al volwassenheid zien,” aldus Beuker. “We kijken ernaar uit hem de komende jaren verder te ontwikkelen.”