Ajax legt 16-jarig talent vast: "Grootste kwaliteit is één-tegen-één"
Ajax heeft opnieuw een talent uit de jeugdopleiding langer aan zich weten te binden. Luca de Baat heeft zijn eerste profcontract ondertekend in Amsterdam. De zestienjarige aanvaller ligt daardoor vast tot medio 2029 bij de club waar hij vorig jaar neerstreek na zijn vertrek bij Excelsior.
"Het is een mooi moment, waar ik lang op heb gewacht", vertelt De Baat via de clubkanalen van Ajax. "Je hele leven droom je er al van om profvoetballer te worden. Dit maakt je in principe profvoetballer. Toen ik dat hoorde, was het een droom die uitkomt. Dat vertrouwen gaat ook meewerken in wat ik laat zien op het veld. Mentaal geeft dit gewoon een boost. Ik voel veel vertrouwen vanuit de club."
De aanvaller omschrijft zichzelf als een speler die graag het publiek vermaakt. "Mijn grootste kwaliteit is wel echt het één-tegen-één passeren. Daar houd ik van. Ik wil het publiek vermaken", aldus De Baat. "Ik heb ook een goede trap in mijn benen." Toch ziet het talent ook nog voldoende verbeterpunten. "Vooral het bewegen zonder bal en het diepte maken zonder bal. Ik moet ook stappen zetten in het terugverdedigen."
Ook Directeur Voetbal Marijn Beuker spreekt vol vertrouwen over de ontwikkeling van de jonge buitenspeler. "Luca is een explosieve buitenspeler die met veel lef speelt. Hij heeft een goede actie in huis en kan met zijn creativiteit goals maken of assists leveren", vertelt hij. "Een buitenspeler die het verschil kan maken dus. Wij hebben er vertrouwen in dat hij volgend seizoen zijn goede ontwikkeling van het afgelopen jaar voortzet en de laatste stappen richting het betaalde voetbal zal maken."
Ajax legt 16-jarig talent vast: "Grootste kwaliteit is één-tegen-één"
Jans pleit voor omdraaien duel tegen Ajax: "Het zijn wel finales"
Zwakke wedstrijd Weghorst verklaart: "Hij werd wakker met koorts"
Verklaring voor teleurstellende Weghorst: "Dat vertelde hij mij"
Guardiola weg bij City: "Jordi Cruijff zou dat héél graag willen"
Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale
Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk
Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"
Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"
Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"
Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans
Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"
Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
VIDEO | Onrust met supporters na duel tussen Ajax en FC Groningen
Driessen fileert vertrokken Ajacied: "Onbetrouwbare flikker"
'Oud-Ajacied baalt van missen WK': "Het is niet leuk te horen"
Ajax-huurling dankbaar: "Ik heb echt heel veel bagage opgedaan"
Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt
Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"
Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"
Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs
Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"
Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"
Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK
Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten
Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"
Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"
Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"
Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"
Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."