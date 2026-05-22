Ajax legt 16-jarig talent vast: "Grootste kwaliteit is één-tegen-één"

Ajax heeft opnieuw een talent uit de jeugdopleiding langer aan zich weten te binden. Luca de Baat heeft zijn eerste profcontract ondertekend in Amsterdam. De zestienjarige aanvaller ligt daardoor vast tot medio 2029 bij de club waar hij vorig jaar neerstreek na zijn vertrek bij Excelsior.

"Het is een mooi moment, waar ik lang op heb gewacht", vertelt De Baat via de clubkanalen van Ajax. "Je hele leven droom je er al van om profvoetballer te worden. Dit maakt je in principe profvoetballer. Toen ik dat hoorde, was het een droom die uitkomt. Dat vertrouwen gaat ook meewerken in wat ik laat zien op het veld. Mentaal geeft dit gewoon een boost. Ik voel veel vertrouwen vanuit de club."

De aanvaller omschrijft zichzelf als een speler die graag het publiek vermaakt. "Mijn grootste kwaliteit is wel echt het één-tegen-één passeren. Daar houd ik van. Ik wil het publiek vermaken", aldus De Baat. "Ik heb ook een goede trap in mijn benen." Toch ziet het talent ook nog voldoende verbeterpunten. "Vooral het bewegen zonder bal en het diepte maken zonder bal. Ik moet ook stappen zetten in het terugverdedigen."

Ook Directeur Voetbal Marijn Beuker spreekt vol vertrouwen over de ontwikkeling van de jonge buitenspeler. "Luca is een explosieve buitenspeler die met veel lef speelt. Hij heeft een goede actie in huis en kan met zijn creativiteit goals maken of assists leveren", vertelt hij. "Een buitenspeler die het verschil kan maken dus. Wij hebben er vertrouwen in dat hij volgend seizoen zijn goede ontwikkeling van het afgelopen jaar voortzet en de laatste stappen richting het betaalde voetbal zal maken."