“Kjær Jensen is een talentvolle, creatieve speler. Hij kan aan de buitenkanten spelen, maar ook op het middenveld kan hij heel goed uit de voeten. In Ajax O18 geven we hem alle tijd om te wennen aan de omgeving, aan een nieuwe club en aan een nieuw niveau. We hebben wel de hoop dat hij in korte tijd stappen kan maken”, aldus Casimir Westerveld, hoofd jeugdscouting.