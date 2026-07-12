'Ajax legt 25 miljoen euro neer voor komst nieuwe aanvaller'
Ajax lijkt een grote stap dichter bij de komst van Marcos Leonardo. Nadat eerder De Telegraaf al melding maakte van een persoonlijk akkoord, bevestigt ook de Braziliaanse tak van ESPN dat de Amsterdamse club en de spits elkaar hebben gevonden. Daarnaast wordt ook meer duidelijk over de financiële details van de mogelijke transfer.
Volgens ESPN heeft Ajax de onderhandelingen met Al Hilal de afgelopen uren in een stroomversnelling gebracht. De Braziliaanse aanvaller zou in Amsterdam een contract tekenen tot de zomer van 2031, terwijl eerder nog werd gesproken over een verbintenis tot medio 2030.
Ook over de transfersom is inmiddels meer bekend. ESPN meldt dat Ajax ongeveer 25 miljoen euro betaalt om Leonardo los te weken bij Al Hilal. Daarmee zou de 23-jarige Braziliaan uitgroeien tot een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis. Alleen voor Steven Bergwijn legden de Amsterdammers ooit een hoger bedrag neer.
Ajax lijkt bovendien concurrentie te hebben afgetroefd. Volgens het Braziliaanse medium hadden ook Fiorentina en FC Porto belangstelling voor Leonardo, maar kiest de aanvaller uiteindelijk voor een overstap naar de Johan Cruijff ArenA.
Een officiële bevestiging van de transfer laat vermoedelijk nog even op zich wachten. ESPN schrijft dat administratieve en bureaucratische procedures de afronding vertragen, waardoor de bekendmaking waarschijnlijk pas over enkele dagen volgt. Al Hilal betaalde eerder zelf nog zo'n veertig miljoen euro aan Benfica om Leonardo binnen te halen.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"