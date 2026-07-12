'Ajax legt 25 miljoen euro neer voor komst nieuwe aanvaller'
Ajax lijkt een grote stap dichter bij de komst van Marcos Leonardo. Nadat eerder De Telegraaf al melding maakte van een persoonlijk akkoord, bevestigt ook de Braziliaanse tak van ESPN dat de Amsterdamse club en de spits elkaar hebben gevonden. Daarnaast wordt ook meer duidelijk over de financiële details van de mogelijke transfer.
Volgens ESPN heeft Ajax de onderhandelingen met Al Hilal de afgelopen uren in een stroomversnelling gebracht. De Braziliaanse aanvaller zou in Amsterdam een contract tekenen tot de zomer van 2031, terwijl eerder nog werd gesproken over een verbintenis tot medio 2030.
Ook over de transfersom is inmiddels meer bekend. ESPN meldt dat Ajax ongeveer 25 miljoen euro betaalt om Leonardo los te weken bij Al Hilal. Daarmee zou de 23-jarige Braziliaan uitgroeien tot een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis. Alleen voor Steven Bergwijn legden de Amsterdammers ooit een hoger bedrag neer.
Ajax lijkt bovendien concurrentie te hebben afgetroefd. Volgens het Braziliaanse medium hadden ook Fiorentina en FC Porto belangstelling voor Leonardo, maar kiest de aanvaller uiteindelijk voor een overstap naar de Johan Cruijff ArenA.
Een officiële bevestiging van de transfer laat vermoedelijk nog even op zich wachten. ESPN schrijft dat administratieve en bureaucratische procedures de afronding vertragen, waardoor de bekendmaking waarschijnlijk pas over enkele dagen volgt. Al Hilal betaalde eerder zelf nog zo'n veertig miljoen euro aan Benfica om Leonardo binnen te halen.
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