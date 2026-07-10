Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

"Als je voor een club als Ajax mag tekenen, dan is dat een droom die uitkomt. Het is een heel mooi moment", reageert hij. "Ook emotioneel, maar ik ben vooral blij dat ik hier mag staan. Ik heb hard moeten werken en de nodige ups en downs gekend. Dat ik uiteindelijk hier mag staan, is heel mooi", aldus Teuwsen.

"Ik kwam natuurlijk van VVV, dat was heel anders", blikt hij terug. "Maar uiteindelijk heb ik mijn plek gevonden binnen het team. Ik heb veel wedstrijden gespeeld, met ups en downs, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Natuurlijk droom je er als jongen van om profvoetballer te worden, maar niet specifiek van Ajax. Toen ik ouder werd, ging ik er meer over nadenken. Je ziet andere jongens een contract tekenen en als je dan zelf hier mag staan, is dat heel bijzonder."