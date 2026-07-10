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Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

Niek
Shot tijdens de warming-up bij Jong Ajax
Shot tijdens de warming-up bij Jong Ajax Foto: © Pro Shots

Tyrese Teuwsen heeft een contract tot medio 2029 getekend bij Ajax, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. De 18-jarige aanvaller is ontzettend trots op zijn eerste profcontract. 

"Als je voor een club als Ajax mag tekenen, dan is dat een droom die uitkomt. Het is een heel mooi moment", reageert hij. "Ook emotioneel, maar ik ben vooral blij dat ik hier mag staan. Ik heb hard moeten werken en de nodige ups en downs gekend. Dat ik uiteindelijk hier mag staan, is heel mooi", aldus Teuwsen. 

"Ik kwam natuurlijk van VVV, dat was heel anders", blikt hij terug. "Maar uiteindelijk heb ik mijn plek gevonden binnen het team. Ik heb veel wedstrijden gespeeld, met ups en downs, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Natuurlijk droom je er als jongen van om profvoetballer te worden, maar niet specifiek van Ajax. Toen ik ouder werd, ging ik er meer over nadenken. Je ziet andere jongens een contract tekenen en als je dan zelf hier mag staan, is dat heel bijzonder."

In 2023 maakte hij de overstap van VVV-Venlo naar Ajax. "Ik moest vooral wennen aan de omgeving", erkent hij. "Venlo is een heel rustige stad, terwijl dit een grote stad is. Je moet hier voor jezelf opkomen en sterk zijn. Dat heb ik hier wel geleerd", aldus Teuwsen, die een aantal voorbeelden heeft. 

"Harry Kane lijkt qua speelstijl wel een beetje op mij. Hij blijft niet alleen in de spits staan, maar zakt ook vaak uit om de bal op te halen. Dat doe ik ook graag", verklapt hij. "Van Mbappé kijk ik vooral naar zijn loopacties en de snelheid waarmee hij alles uitvoert. Het is mooi om te zien hoe hij ineens weg is van zijn verdediger", besluit Teuwsen over de sterspeler van Frankrijk. Mbappé wist donderdagavond ook (weer) te scoren in de kwartfinale tegen Marokko (2-0). 

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