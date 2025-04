Ajax legt Amerikaans jeugdinternational vast voor drie jaar

De jeugdinternational van de Verenigde Staten kwam in 2019 over van partnerclub DSS en speelt dit seizoen bij de Onder 16 van Ajax. "Ruim vijf jaar geleden kwam Xander met een geweldige mentaliteit en werkethiek vanuit de Verenigde Staten naar Nederland. Bij ons heeft hij zich fantastisch verder ontwikkeld", reageert een lyrische Marijn Beuker op de clubkanalen van Ajax.

De directeur voetbal is erg te spreken over de jonge middenvelder. "Xander is een intelligente speler met een goed gevoel voor positie kiezen en door zijn diepte loopacties komt hij vaak vrij in de scoringszone", vertelt hij. "Wij zijn blij dat Xander vandaag zijn eerste contract heeft getekend en zich de komende jaren bij onze club verder kan ontwikkelen.