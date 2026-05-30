'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'

Ajax werkt aan de komst van Lovro Majer, melden Kroatische media. De Amsterdammers zouden de 28-jarige middenvelder al een aanbieding hebben gedaan. VfL Wolfsburg wil meewerken aan een vertrek, al is er concurrentie.

Majer kende een moeizaam seizoen bij Wolfsburg. De Kroatisch international kwam tot 28 Bundesliga-duels, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf. Sinds maart stond Majer niet meer in de basis bij Wolfsburg. In het tweede play-offduel met Paderborn ontbrak hij zelfs volledig in de selectie.

"Officieel vanwege een virus, officieus heeft de club hem afgeschreven", weet 24Sata. Door zijn beperkte speeltijd miste Majer ook het WK. Volgens Kroatische media is de middenvelder daarom op zoek naar een nieuwe club.