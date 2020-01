Geschreven door Jessica Westdijk 12 jan 2020 om 14:01

Hoewel Ajax heeft aangegeven dat het waarschijnlijk klaar is op de winterse transfermarkt, draait de geruchtenmolen op volle toeren door.

Ajax zou volgens Het Laatste Nieuws serieuze interesse hebben in Jonathan David van KAA Gent. Volgens de Belgische krant is er zelfs afgelopen zomer al contact gelegd met de aanvaller en zijn zaakwaarnemer. De Amsterdammers zijn echter niet de enige geïnteresseerden, ook Benfica informeerde al naar de Canadees. En er is meer interesse uit Portugal, FC Porto zou zelfs al een bod uitgebracht hebben. David zou echter een flink prijskaartje hebben: €20 miljoen.

David, die over een paar dagen 20 wordt, werd geboren in New York en groeide op in Canada. Begin 2018 kwam bij van Canada naar KAA Gent. Dit seizoen maakte hij in de Belgische competitie een uitstekende indruk. In 19 duels kwam hij tot 9 goals en 7 assists. Ook speelde hij met zijn club in de Europa League. Bovendien heeft hij ondanks zijn jonge leeftijd al 12 interlands voor Canada achter zijn naam staan, waarin hij maar liefst 11 keer scoorde.

Hoewel hij in Gent nog tot medio 2023 vast ligt, denkt David desgevraagd ook na over zijn toekomst: “Ik ben er nog niet uit wat me het best zou liggen. Ik heb de kracht voor de Premier League, maar misschien is het beter om nog een tussenstap te zetten, waar ik kan werken aan mijn lichaam en ervaring kan opdoen. Ik mag geen stappen overslaan. Waar ik ooit ook naartoe ga: het moet een club zijn waar ik kan spelen, zodat ik nog kan groeien”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.