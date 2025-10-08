Ajax legt doelman vast: "Atletisch, met uitstekende reflexen"

Ajax heeft Aymean El Hani vastgelegd. De 18-jarige doelman heeft een contract ondertekend dat loopt tot en met 30 juni 2026. In de overeenkomst is een optie voor een extra seizoen opgenomen.

El Hani begon zijn carrière bij sc Buitenveldert. In 2017 speelde hij één jaar voor FC Utrecht, waarna hij in de zomer van 2018 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdinternational doorliep meerdere jeugdelftallen en is dit seizoen onderdeel van de Jong Ajax-selectie.

Hij kwam al tweemaal in actie in de UEFA Youth League. "Aymean is een atletische doelman met uitstekende reflexen", zegt directeur voetbal Marijn Beuker op de clubwebsite. "Hij is een betrouwbare speler en beschikt over een goede traptechniek, waarmee hij linies kan overslaan en het spel snel kan voortzetten. Het is aan hem om zijn kwaliteiten te laten zien in onder meer de Youth League en daarom zijn we blij dat hij zich langer aan onze club heeft verbonden."