Ajax legt Frans jeugdinternational vast: "Gaat van grote waarde zijn"

Muzungu komt over van de jeugdopleiding van AJ Auxerre en gaat voor Jong Ajax uitkomen.Directeur Voetbal Marijn Beuker: "Met Marvyn halen we een fysiek sterke verdediger binnen die verdedigend erg sterk positie kiest. Hij beschikt over een goed voetballend inzicht en hij heeft oog voor de ruimte achter de verdediging van de tegenstander", zegt Beuker via de clubkanalen.

"Marvyn is een linksbenige verdediger met een uitstekende traptechniek en kan met gevaarlijke crosspasses deze ruimtes benutten", zegt hij. "Met zijn fysieke voorwaarden en technische vermogen ben ik ervan overtuigd dat hij van grote waarde gaat zijn."