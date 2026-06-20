Ajax legt groot aanvallend talent vast: "Is een doelgerichte spits"
Ajax heeft Charly van Oosterhout vastgelegd. De zestienjarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract dat loopt tot en met 30 juni 2029.
Van Oosterhout verruilde in de zomer van 2025 de jeugdopleiding van AZ voor die van Ajax. Komend seizoen maakt de jeugdinternational deel uit van Ajax O17. "Charly speelt sinds afgelopen zomer in onze jeugdopleiding en heeft een sterk debuutseizoen achter de rug", merkt directeur voetbal Marijn Beuker op op de clubwebsite.
"Hij is een doelgerichte spits die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Hij is technisch vaardig, bewaart goed het overzicht in en rond het strafschopgebied en leeft voor het maken van doelpunten. Wij zijn ervan overtuigd dat Charly zich de komende jaren verder kan ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat hij binnen Ajax mooie stappen zal zetten", zo klinkt het.
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