Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax legt groot aanvallend talent vast: "Is een doelgerichte spits"

Amber
bron: Ajax
Vlag met het Ajax-logo
Vlag met het Ajax-logo Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Charly van Oosterhout vastgelegd. De zestienjarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract dat loopt tot en met 30 juni 2029.

Van Oosterhout verruilde in de zomer van 2025 de jeugdopleiding van AZ voor die van Ajax. Komend seizoen maakt de jeugdinternational deel uit van Ajax O17. "Charly speelt sinds afgelopen zomer in onze jeugdopleiding en heeft een sterk debuutseizoen achter de rug", merkt directeur voetbal Marijn Beuker op op de clubwebsite.

"Hij is een doelgerichte spits die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Hij is technisch vaardig, bewaart goed het overzicht in en rond het strafschopgebied en leeft voor het maken van doelpunten. Wij zijn ervan overtuigd dat Charly zich de komende jaren verder kan ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat hij binnen Ajax mooie stappen zal zetten", zo klinkt het.

Gerelateerd:
Michael Noonan

'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'

0
Sivert Mannsverk bij Ajax in 2024

Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Nederlands elftal scoort er vijf en wint overtuigend van Zweden

Ajax legt groot aanvallend talent vast: "Is een doelgerichte spits"

Ajax vreest herhaling van Volendam-scenario door Toppers in Arena

Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest voor deze elf tegen Zweden

"Ik denk dat Erik ten Hag ooit bondscoach van Nederland wordt"

'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'

Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"

Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws