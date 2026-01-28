Ajax legt het af en staat in middenmoot bij veldencompetitie

Feyenoord heeft de VVCS Veldencompetitie al elf keer op rij gewonnen, maar moet dit seizoen serieus rekening houden met PSV. Dat blijkt uit een recente tussenstand van de Vereniging voor Contractspelers.

Sinds 2008 beoordelen de aanvoerders van Eredivisieclubs de speelvelden waarop zij uitkomen. Feyenoord eindigde vanaf 2014 ieder jaar bovenaan. In 2020 bleef het bij een tussenstand vanwege het voortijdig beëindigde coronaseizoen, terwijl De Kuip in 2023 de eerste plaats moest delen met de Johan Cruijff Arena.

Na elke competitiewedstrijd geven de aanvoerders van de bezoekende ploeg een cijfer tussen de 1 en 5 voor de grasmat. Na zeventien speelrondes is het verschil tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV minimaal: slechts 0,06 punt. Feyenoord staat op een gemiddelde van 4,56, PSV volgt met 4,50.

In het restant van het seizoen ontvangt Feyenoord nog zes tegenstanders in De Kuip, terwijl PSV nog zeven thuiswedstrijden speelt. Opvallend is dat PSV en Feyenoord elkaar binnenkort in Eindhoven treffen, waardoor Feyenoord-doelman en aanvoerder Timon Wellenreuther mogelijk invloed kan hebben op de strijd om de eerste plaats.

FC Groningen en PEC Zwolle delen de derde positie met een beoordeling van 4,38. Onderaan de ranglijst staat Fortuna Sittard, dat met een gemiddelde van 2,67 ruim tekortkomt.

Hieronder de stand:

De tussenstand in het seizoen 2025/26

1. Feyenoord 4,56

2. PSV 4,50

3. FC Groningen 4,38

PEC Zwolle 4,38

5. Sparta Rotterdam 4,33

6. SC Heerenveen 4,25

7. Ajax 4,22

8. Go Ahead Eagles 4,13

9. Excelsior 4,11

FC Volendam 4,11

11. NAC Breda 3,89

12. FC Utrecht 3,88

13. Heracles Almelo 3,75

14. AZ 3,63

15. NEC 3,50

16. FC Twente 3,43

17. Telstar 3,11

18. Fortuna Sittard 2,67