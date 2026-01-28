Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax legt het af en staat in middenmoot bij veldencompetitie

Arthur
De Johan Cruijff ArenA
De Johan Cruijff ArenA Foto: © Orange Pictures

Feyenoord heeft de VVCS Veldencompetitie al elf keer op rij gewonnen, maar moet dit seizoen serieus rekening houden met PSV. Dat blijkt uit een recente tussenstand van de Vereniging voor Contractspelers. 

Sinds 2008 beoordelen de aanvoerders van Eredivisieclubs de speelvelden waarop zij uitkomen. Feyenoord eindigde vanaf 2014 ieder jaar bovenaan. In 2020 bleef het bij een tussenstand vanwege het voortijdig beëindigde coronaseizoen, terwijl De Kuip in 2023 de eerste plaats moest delen met de Johan Cruijff Arena.

Na elke competitiewedstrijd geven de aanvoerders van de bezoekende ploeg een cijfer tussen de 1 en 5 voor de grasmat. Na zeventien speelrondes is het verschil tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV minimaal: slechts 0,06 punt. Feyenoord staat op een gemiddelde van 4,56, PSV volgt met 4,50.

In het restant van het seizoen ontvangt Feyenoord nog zes tegenstanders in De Kuip, terwijl PSV nog zeven thuiswedstrijden speelt. Opvallend is dat PSV en Feyenoord elkaar binnenkort in Eindhoven treffen, waardoor Feyenoord-doelman en aanvoerder Timon Wellenreuther mogelijk invloed kan hebben op de strijd om de eerste plaats.

FC Groningen en PEC Zwolle delen de derde positie met een beoordeling van 4,38. Onderaan de ranglijst staat Fortuna Sittard, dat met een gemiddelde van 2,67 ruim tekortkomt.

Hieronder de stand:

De tussenstand in het seizoen 2025/26

1. Feyenoord 4,56
2. PSV 4,50
3. FC Groningen 4,38
    PEC Zwolle 4,38
5. Sparta Rotterdam 4,33
6. SC Heerenveen 4,25
7. Ajax 4,22
8. Go Ahead Eagles 4,13
9. Excelsior 4,11
   FC Volendam 4,11
11. NAC Breda 3,89
12. FC Utrecht 3,88
13. Heracles Almelo 3,75
14. AZ 3,63
15. NEC 3,50
16. FC Twente 3,43
17. Telstar 3,11
18. Fortuna Sittard 2,67

Gerelateerd:
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League

UEFA maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - Olympiakos

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties